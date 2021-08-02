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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Faruk Erdem A Haber'de madde madde anlattı

A Haber
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Giriş: 02.08.2021 10:40
Kira fiyatlarında görülen artış nedeniyle mülk sahipleri kiracılarını çıkarıp evini daha yüksek bedellerle kiraya vermeyi tercih ediyor. Peki kiracıların hakları neler? Kiracılar sözleşmelerde neye dikkat etmeli? Ev sahiplerinin hakları neler? Hangi durumda evden çıkartılır? Kira nasıl artırılır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR DİKKAT!
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