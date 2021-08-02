Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Faruk Erdem A Haber'de madde madde anlattı

Erdem, "Herkes şikayetçi. Ev sahipleri artan kira miktarlarını kiracılarına yansıtmak istiyorlar. Burada da yasal bir oran var. 12 aylık ortalama TÜFE oranında artırabiliyor ama çıkartıp yeni kiracı almak ve yüksekten verme niyeti var." ifadelerini kullandı.