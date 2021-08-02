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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Faruk Erdem A Haber'de madde madde anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Faruk Erdem A Haber'de madde madde anlattı

Kira fiyatlarında görülen artış nedeniyle mülk sahipleri kiracılarını çıkarıp evini daha yüksek bedellerle kiraya vermeyi tercih ediyor. Peki kiracıların hakları neler? Kiracılar sözleşmelerde neye dikkat etmeli? Ev sahiplerinin hakları neler? Hangi durumda evden çıkartılır? Kira nasıl artırılır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Ev sahipleri artan kira miktarlarını kiracılarına yansıtmak istiyor. Mülk sahipleri kiracılarını çıkarıp evini daha yüksek bedellerle kiraya vermeyi tercih ediyor.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Faruk Erdem A Haber'de madde madde anlattı

Peki ev sahiplerinin ve kiracıların hakları neler? Ev sahibi kiracısını hangi koşullarda çıkarabilir? Kiracılar sözleşmelerde neye dikkat etmeli? Kira nasıl artırılır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Faruk Erdem A Haber'de madde madde anlattı

Erdem, "Herkes şikayetçi. Ev sahipleri artan kira miktarlarını kiracılarına yansıtmak istiyorlar. Burada da yasal bir oran var. 12 aylık ortalama TÜFE oranında artırabiliyor ama çıkartıp yeni kiracı almak ve yüksekten verme niyeti var." ifadelerini kullandı.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Faruk Erdem A Haber'de madde madde anlattı

HANGİ DURUMDA EVDEN ÇIKARTILIR?

- EV SAHİBİ KENDİSİNİN EŞ VE ÇOCUKLARININ KONUT İHTİYACI İÇİN TAHLİYE İSTEYEBİLİR

- TAHLİYEDEN SONRA 3 YIL KİRAYA VEREMEZ

- KİRACI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYORSA TAHLİYE İSTEYEBİLİR

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Faruk Erdem A Haber'de madde madde anlattı

- BUNUN İÇİN NOTER VASITASIYLA 30 GÜN SÜRE VERMELİDİR

- İZİNSİZ TADİLAT DA TAHLİYE SEBEBİDİR

- KOMŞU ŞİKAYETLERİ DE TAHLİYEYE SEBEP OLUR

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Faruk Erdem A Haber'de madde madde anlattı

EV SATILIRSA 6 AY SÜRE

- EV SAHİBİ EVİ SATTIĞINDA KİRACI HEMEN ÇIKARTILAMAZ

- YENİ MAL SAHİBİ 1 AY İÇİNDE İHTARLA TAHLİYE TALEP EDEBİLİR

- KİRACININ TAHLİYE İÇİN 6 AY SÜRESİ VARDIR

- ŞARTLARA UYMAYAN EV SAHİBİ 1 YILLIK KİRA KADAR TAZMİNAT ÖDER

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Faruk Erdem A Haber'de madde madde anlattı

KİRA NASIL ARTIRILIR?

- KİRA HER YIL SÖZLEŞME TARİHİNDE ARTAR

- SÖZLEŞME TARİHİNDEKİ ON İKİ AYLIK ORTALAMA TÜFE ORANI ESASTIR

- HAZİRAN AYI İÇİN BU ORAN %14,55 OLDU

- ARTIŞ ORANI BU RAKAMI GEÇEMEZ

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Faruk Erdem A Haber'de madde madde anlattı

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