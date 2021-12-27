27 Aralık 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Etiketler neden güncellenmiyor? İndirim yalanını ortaya atan kimler? Vatandaşa kim oyun oynuyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi tedbir paketinin ardından dolarda yüzde 40 düşüş yaşandı ancak bu durum etiketlere yansımadı. Hafta sonu yapılan denetimlerde 5 markete cezalar kesildi. Peki doların düşüşü etiketlere neden yansımıyor? Etiketlerde neden güncelleme geç oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.