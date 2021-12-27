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Etiketler neden güncellenmiyor? İndirim yalanını ortaya atan kimler? Vatandaşa kim oyun oynuyor?

A Haber
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Giriş: 27.12.2021 10:04
Güncelleme:27.12.2021 10:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi tedbir paketinin ardından dolarda yüzde 40 düşüş yaşandı ancak bu durum etiketlere yansımadı. Hafta sonu yapılan denetimlerde 5 markete cezalar kesildi. Peki doların düşüşü etiketlere neden yansımıyor? Etiketlerde neden güncelleme geç oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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