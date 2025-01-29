29 Ocak 2025, Çarşamba
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Esnek çalışma modeli hayata geçiyor! Esnek çalışma hangi sektörlerde olacak?
İş hayatına yeni bir soluk getirmesi beklenen esnek çalışma modeli hayata geçiyor. Yeni düzenleme belli meslek gruplarını kapsayacak şekilde hazırlanacak. Peki esnek çalışma modeli nasıl olacak? Hangi sektörleri kapsayacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç konuğu olan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.