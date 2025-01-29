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Esnek çalışma modeli hayata geçiyor! Esnek çalışma hangi sektörlerde olacak?

Esnek çalışma modeli hayata geçiyor! Esnek çalışma hangi sektörlerde olacak?

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 15:48
İş hayatına yeni bir soluk getirmesi beklenen esnek çalışma modeli hayata geçiyor. Yeni düzenleme belli meslek gruplarını kapsayacak şekilde hazırlanacak. Peki esnek çalışma modeli nasıl olacak? Hangi sektörleri kapsayacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç konuğu olan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
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Esnek çalışma modeli hayata geçiyor! Esnek çalışma hangi sektörlerde olacak?
Esnek çalışma modeli hayata geçiyor!
Esnek çalışma modeli hayata geçiyor!
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