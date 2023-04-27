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Esnafa 5 puanlık prim teşviki

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2023 15:54
Esnafın prim süresinin 7.200’e indirilmesi için çalışmalar sürerken, 5 puanlık prim teşviki ile 500 ila 3 bin 753 lira arasında destek sağlandı. Ayrıca 80 bin esnafa basit usule tabi olmanın da önü açıldı.
Esnafa 5 puanlık prim teşviki
Esnafa 5 puanlık prim teşviki
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