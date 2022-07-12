Eskişehir Beylikova’da stratejik keşif! Dünyanın en büyük ikinci nadir elementi: Keşfin mimarı Berat Albayrak'tır

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde ileri teknoloji ürün üretiminde kullanılan dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi keşfi bölgede heyecan yarattı. Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, keşfin asıl mimarının dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak olduğuna dikkat çekerek, "Bu irade 50 yıl önce gösterilseydi farklı bir noktada olurduk" dedi.

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