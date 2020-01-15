Erdoğan başvuru sayısının 1 milyonu aştığını söylemişti! Peki TOKİ kura çekim tarihi ne zaman? |Video izle flaş haber

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 100 bin sosyal konut projesine yapılan başvuruların 1 milyonu geçtiğini söylemişti. Peki TOKİ'nin sosyal konutları hangi illere yapacak? Evler ne zaman teslim edilecek? TOKİ kura çekim tarihi ne zaman? Tüm bu soruların yanıtı ve son gelişmeleri A Haber Ankara Editörü Arzu Yatar canlı yayında aktardı.

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurularında son güne girildi. Bu akşam mesai bitimiyle TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları sona erecek. 100 bin sosyal konut için 1 milyonu aşkın başvuru gerçekleşti. 240 aya varan vade seçeneği ve 0,49 gibi eşi benzeri görülmemiş bir kredi oranı ile dar gelirli vatandaşlara sunulan TOKİ evleri belirlenen proje alanlarına hızla yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hak sahiplerinin 1.5 yıl içinde evlerine yerleşmesini istedi. Proje önümüzdeki ay hızla başlayacak. Başvuruların ardından Mart ayı gibi kura çekilinin yapılması da bekleniyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ evleri ne zaman bitecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...