15 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.01.2020

Erdoğan başvuru sayısının 1 milyonu aştığını söylemişti! Peki TOKİ kura çekim tarihi ne zaman? |Video izle flaş haber

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 100 bin sosyal konut projesine yapılan başvuruların 1 milyonu geçtiğini söylemişti. Peki TOKİ'nin sosyal konutları hangi illere yapacak? Evler ne zaman teslim edilecek? TOKİ kura çekim tarihi ne zaman? Tüm bu soruların yanıtı ve son gelişmeleri A Haber Ankara Editörü Arzu Yatar canlı yayında aktardı.

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurularında son güne girildi. Bu akşam mesai bitimiyle TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları sona erecek. 100 bin sosyal konut için 1 milyonu aşkın başvuru gerçekleşti. 240 aya varan vade seçeneği ve 0,49 gibi eşi benzeri görülmemiş bir kredi oranı ile dar gelirli vatandaşlara sunulan TOKİ evleri belirlenen proje alanlarına hızla yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hak sahiplerinin 1.5 yıl içinde evlerine yerleşmesini istedi. Proje önümüzdeki ay hızla başlayacak. Başvuruların ardından Mart ayı gibi kura çekilinin yapılması da bekleniyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ evleri ne zaman bitecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TOKİ kura çekim tarihi ne zaman?
TOKİ kura çekim tarihi ne zaman?
Türkiye'de artık doğalgaz kesilmeyecek
Türkiye'de artık doğalgaz kesilmeyecek
İŞKUR'dan 1,5 milyon kişiye iş!
İŞKUR'dan 1,5 milyon kişiye iş!
Dolar ne kadar oldu? Altın almalı satmalı mı?
Dolar ne kadar oldu? Altın almalı satmalı mı?
Memurların zamlı maaşları bugün hesaplara yattı
Memurların zamlı maaşları bugün hesaplara yattı
Gıda teröristlerine ağır cezalar geliyor
Gıda teröristlerine ağır cezalar geliyor
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Kriz tellalları çıldırıyor! Tarihi rekora koşuyor
Kriz tellalları çıldırıyor! Tarihi rekora koşuyor
Yıllık gelir beklentisi 3 milyar dolar
"Yıllık gelir beklentisi 3 milyar dolar"
Borsa İstanbul'da bir rekor daha 120 bini geçti
Borsa İstanbul'da bir rekor daha 120 bini geçti
BDDK'dan kredi kartında taksit açıklaması
BDDK'dan kredi kartında taksit açıklaması
Borsa istanbul'da yeni rekor
Borsa istanbul'da yeni rekor
Daha Fazla Video Göster