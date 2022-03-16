16 Mart 2022, Çarşamba
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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan flaş "akaryakıt fiyatı" açıklaması
Son dakika.... EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir. Dağıtıcı+bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır." dedi.