Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Esnafın elektrik faturası yüzde 25 inecek

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Vatandaşın üzerindeki enerji yükünün nasıl azaltılacağı yönünde uzun müzakereler yaptık" ifadelerini kullanırken, saatlerin okunma aralığıyla ilgili herhangi bir hak kaybı yok açıklamasında bulundu.

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