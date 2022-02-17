17 Şubat 2022, Perşembe
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Esnafın elektrik faturası yüzde 25 inecek
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Vatandaşın üzerindeki enerji yükünün nasıl azaltılacağı yönünde uzun müzakereler yaptık" ifadelerini kullanırken, saatlerin okunma aralığıyla ilgili herhangi bir hak kaybı yok açıklamasında bulundu.