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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşları kaç para olacak?

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 11:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına düzenleme sinyali verdi. Başkan Erdoğan "Fazla uzamaz, en kısa zamanda çalışma tamamlanacak" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da en düşük memur maaşlarının 33 bin lira olacağını söyledi. Peki emekli ve memur maaşlarında beklentiler ne yönde? Maaşlara ne kadar zam gelecek? Detayları A Haber muhabiri Figen Koçak’ın konuğu olan sosyal güvenlik müşaviri Murat Bal anlattı.
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