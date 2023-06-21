En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak! Memur zammıyla ilgili flaş açıklama! Düzenleme temmuzda Meclis'te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara yapılacak temmuz zammıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "En düşük memur maaşı net 22 bin olacak. Maliye bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN