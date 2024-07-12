En düşük emekli maaşına zam hazırlığı! Yeni düzenleme için toplantı ne zaman yapılacak?

Milyonlar gözünü en düşük emekli maaşına gelecek zam yapılacak toplantıya çevrildi. Peki en düşük emekli maaşı için zam toplantısı ne zaman yapılacak? Masada hangi senaryolar var? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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