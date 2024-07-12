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En düşük emekli maaşına zam hazırlığı! Kök maaş 10 bin TL'yi geçer mi? A Haber canlı yayınında rakam verildi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 23:20
TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı Temmuz maaşı belli oldu. 1.8 milyon emekli 10 bin TL taban maaşın altında kalınca hükümet harekete geçti. Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada "En düşük emekli maaşına yapılacak zammını önümüzdeki hafta başında açıklarız." ifadelerini kullandı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programına katılan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz milyonlarca emeklilerin merak ettiği soruları yanıtladı. İşte detaylar…
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A Haber canlı yayınında rakam verildi...
A Haber canlı yayınında rakam verildi...
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