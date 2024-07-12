12 Temmuz 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı! Kök maaş 10 bin TL'yi geçer mi? A Haber canlı yayınında rakam verildi...
TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı Temmuz maaşı belli oldu. 1.8 milyon emekli 10 bin TL taban maaşın altında kalınca hükümet harekete geçti. Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada "En düşük emekli maaşına yapılacak zammını önümüzdeki hafta başında açıklarız." ifadelerini kullandı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programına katılan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz milyonlarca emeklilerin merak ettiği soruları yanıtladı. İşte detaylar…