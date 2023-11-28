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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye taban maaş artışı

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 10:27
Memura yapılan zamlar emekliye de yansıyacak. 7.500 TL'nin altındaki maaşlara destek geliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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