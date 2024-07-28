28 Temmuz 2024, Pazar
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En düşük emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi! Sendikalı memurlara toplu sözleşme ikramiyesi
En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya çıkaran teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da kabul edilen diğer bir teklif ise sendikalı memurlara yeniden toplu sözleşme ikramiyesi verilmesi oldu. Kararla, sendikalı memurlar 641 lira 81 kuruş, toplu sözleşme ikramiyesi alacak.