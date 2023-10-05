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Emekli zammı takvimi netleşti! Bütçe çalışması tamamlanınca taslak ortaya çıkacak

A Haber
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Giriş: 05.10.2023 10:13
Milyonlarca emeklinin gözü 1 Ekim’de açılan Meclis’e çevrilmiş durumda. Ara zam için çalışma yapılıyor mu? Emekli zammı ne olacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
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