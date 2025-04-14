14 Nisan 2025, Pazartesi
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Emekli ve memura ne kadar artış gelecek? Zam farkı ne kadar olacak?
Emekli, memur ve memur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrilmiş durumda. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,6 olarak kesinleşirken tahminlere 6 aylık enflasyon 6 aylık enflasyon yüzde 17,91 çıkıyor. Bu rakamlara göre emekli, memur ve memur emeklisi yüzde 16-18 oranından bir zam alacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.