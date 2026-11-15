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Türkiye, 4 şehidini dualarla son yolculuklarına uğurladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye, 4 şehidini dualarla son yolculuklarına uğurladı

Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker, Ankara, İzmir, Kayseri ve Hatay'da düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin eşleri, çocukları ve anne babaları, Türk bayrağına sarılı tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze törenlerinde hüzün hakim olurken şehit ailelerine Türkiye'nin dört bir yanından destek ve taziye mesajları iletildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

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