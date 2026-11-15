Dışişleri Bakanlığı'ndan Ahıska sürgünü mesajı: “Soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 82. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünün Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edildiği hatırlatıldı. Sürgün sırasında hayatını kaybeden Ahıska Türklerini rahmetle anan Bakanlık, yaşanan büyük acının unutulmadığını belirterek Türkiye'nin soydaşlarının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.