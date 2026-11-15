Yörüklerin Sultan Bacı'sı! Dağlarda öğrendi, bağlamasıyla hayata tutundu

Konargöçer bir yaşamın içinde büyüdü, keçilerini otlatırken bağlama çalmayı öğrendi. Evlendikten sonra köyünden ayrı düşse de doğup büyüdüğü topraklardan kopamadı. Halk müziği sanatçısı Sultan Torun, Yörüklerin deyimiyle Sultan Bacı, bugün de keçilerinin başında. Çocukluğu dağlarda, keçilerin peşinde geçen Torun, henüz 4-5 yaşlarındayken bağlamayla tanıştı ve ilk bağlamasını kendi elleriyle yaptı. Radyodan dinlediği türküleri keçilerini otlatırken öğrenen Sultan Bacı, aradan yıllar geçse de dağlara, hayvanlarına, türkülerine ve Yörük yaşamına olan sevgisinden vazgeçmedi.