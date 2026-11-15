Türkiye'nin su değirmenleri zamana direniyor! Asırlık miras hala üretime devam ediyor

Türkiye'nin kırsal mimarisinin ve kültürel mirasının önemli parçaları arasında yer alan su değirmenleri, zamana direnmeye devam ediyor. Buğday, mısır, arpa ve yulaf gibi tahılları suyun gücüyle una dönüştüren asırlık değirmenler, bir zamanlar köylerin üretim merkezi olarak önemli bir rol üstleniyordu. Teknolojinin gelişmesiyle sayıları azalan bu yapılar, bazı bölgelerde hala üretimini sürdürürken su kaynaklarının azaldığı yerlerde ise atıl durumda kalıyor. Değirmenciler, ata mirası bu yapıları yaşatmak için mücadele ediyor. Türkiye'nin farklı kentlerindeki su değirmenlerinin geçmişten günümüze uzanan hikayeleri, A Haber'in "Özel Dosya" haberinde ele alındı. Asırlık değirmenler ve geleneksel üretimi sürdüren ustaların hikayeleri görüntülerle ekranlara taşındı.