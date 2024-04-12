12 Nisan 2024, Cuma
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Emekli-memur ne kadar zam alacak? Temmuz zammı hesabı değişti mi? Uzman isim A Haber'de net rakam verdi
Milyonlarca emekli temmuz ayında yapılacak zammı heyecanla beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelen enflasyon tahmini sonrası hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Peki temmuz ayındaki zam oranı ne? Emekli ve memur yüzde kaç zam alacak? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'a sordu.