Emekli maaşlarında artış ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, yarın en düşük emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. Emekli maaşlarında artış ne kadar olacak? Taban maaş ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında tahminlerini tek tek açıkladı. İşte ayrıntılar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN