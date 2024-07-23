Emekli maaşı düzenlemesi TBMM'de! Emekli sandığı maaş farkları ne zaman hesaplarda olacak?

En düşük emekli maaşına düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Emeklilere fark ödemesi tarihi de belli oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN