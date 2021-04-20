Emekli ikramiyesinde üç zam formülü! İkramiye zammı ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak? Canlı yayında anlattı

Emekliye iki ikramiye müjdesi! Türkiye'de bulunan milyonlarca emekli Mayıs ayının ilk haftasında zamlı ikramiyelerini almaya hazırlanırken, bundan yeni emekliler de yararlanacak. 30 Nisan’a kadar emekli aylığı başvurusu yapanlara 2 ikramiye ödenecek. Peki ikramiye kimler alıyor? Zam nasıl olacak? Kim ne kadar alacak? Başvuru gerekiyor mu? Ne zaman yatırılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı

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