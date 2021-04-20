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Emekli ikramiyesinde üç zam formülü! İkramiye zammı ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 20.04.2021 11:49
Emekliye iki ikramiye müjdesi! Türkiye'de bulunan milyonlarca emekli Mayıs ayının ilk haftasında zamlı ikramiyelerini almaya hazırlanırken, bundan yeni emekliler de yararlanacak. 30 Nisan’a kadar emekli aylığı başvurusu yapanlara 2 ikramiye ödenecek. Peki ikramiye kimler alıyor? Zam nasıl olacak? Kim ne kadar alacak? Başvuru gerekiyor mu? Ne zaman yatırılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı
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