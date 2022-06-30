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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

A Haber
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Giriş: 30.06.2022 09:13
Son dakika emekli iktamiyeleri haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını bildirdi. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
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