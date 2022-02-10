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Elektrik faturasına üç adımlı çözüm

A Haber
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Giriş: 10.02.2022 09:51
Elektrik abonelerinden gelen şikayetler üzerine enerji yönetimi tarifelerle ilgili yeni bir çalışma başlattı. Yüksek elektrik faturalarına üç adımlı çözüm üzerinde çalışılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Esnaflarımızın, küçük işletmelerin, STK'ların talepleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz" dedi. Peki o talepler ne? Düzenlemede hangi formül öne çıkıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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