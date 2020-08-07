Ekonomist Kadir Tuna döviz üzerindeki gelişmeleri yorumladı

Ekonomist Kadir Tuna, dünyadaki ekonomik krizi, 1929 Buhranı ya da 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan buhranla karşılaştırmak gerektiğini belirterek "Piyasalarda dönem dönem oluşan özellikle de dış kaynaklı bu tür dalgalanmaların olması son derece doğal" şeklinde değerlendirdi.

Ekonomist Kadir Tuna A Haber ekranlarında döviz üzerinden gerçekleşen gelişmeleri değerlendirdi.

Kadir Tuna, içinden geçtiğimiz sürecin yakın dönemde 2008 küresel finansal kriz ile karşılaştırıldığını hatırlatarak krizin 1929 Buhranı ya da 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan buhranla karşılaştırmanın daha doğru olacağını belirtti.

Tuna, neredeyse bütün ülke ekonomilerinin yaklaşık 3,5 aydır hatta 4 aydır tüm üretim faaliyetleri durduğunu vurgulayarak bunun neticesinden de önümüzdeki süreçte büyük bir işsizlik dalgası korkusu olduğunu kaydetti.

GÜVENLİ LİMANLARA KAÇIŞ VAR

Tuna şöyle konuştu:

"Halen daha bir çok ülkede hane halkı satın alma konusunda müthiş bir güvensizlik yaşıyor. İnsanlar sosyal hayat içerinde çok önemli yere sahip olan bir çok alışkanlıklarını şu an ekonomilerin açılmasın a rağmen bunları gerçekleştirmediğini görüyoruz. Tabi bu tablo içerisinde ciddi bir güvensizlik havası var. Hatta güvensizlik tarifi çok basit olur bir panik havası var. Dolayısıyla bu tablo içerisinde tüm dünyada önemli ölçüde güvenli limanlara doğru kaçış var başta altın ve gümüşü olmak üzere.

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI

Türkiye olarak böylesine güvensiz ortam içerisinde yaklaşık baktığımız zaman Martın ikinci yarısından itibaren Türk ekonomisinin almış olduğu özellikle de bu pandemiye ilişkin önlemler ile birlikte bu süreci başarıyla yönetmeye gayret edildi. Dünyadaki kıyaslamalara baktığımız zaman hem reel sektöre baktığımız zaman hem de hane halkının özellikle de temel ihtiyaçlarına yönelik çok önemli teşvik paketleri açıklandı. Dolaysıyla zor bir süreç. Bu sürecin yakın dönemde de örneğine az rastladığımız süreç. Dolayısıyla piyasalarda dönem dönem özellikle de oluşan özellikle de dış kaynaklı bu tür dalgalanmaların olması son derece doğaldır. Yani müthiş bir güvensizliğin olduğu bir ortam. Bu ortamın bir özeliği de dünyadaki neredeyse tüm sermaye hareketleri neredeyse durmuş durumda. Bu şu demek gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere para akışı da durmuş durumda. Buna rağmen Türkiye pozitif ayrıştı aldığı önlemlerle. "