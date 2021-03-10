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Ekonomik reform paketi hazır! Reformun ipuçları neler?

A Haber
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Giriş: 10.03.2021 10:07
Güncelleme:10.03.2021 10:40
Uzun süredir yurt içi piyasaların ve iş dünyasının merakla beklediği Ekonomik Reform Paketi, cuma günü Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Peki reformun ipuçları neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Uzun süredir yurt içi piyasaların ve iş dünyasının merakla beklediği Ekonomik Reform Paketi, cuma günü Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Peki reformun ipuçları neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Beklenen reform paketi hazır! İşte atılacak adımlar BEKLENEN REFORM PAKETİ HAZIR! İŞTE ATILACAK ADIMLAR

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