Ekonomik operasyonlar ve manipülasyon! Halkı nasıl mağdur ettiler? Cezalar nasıl olacak?

BDDK dövizle ilgili manipülatif açıklamalar yapan aralarında siyasiler ve gazetecilerin de bulunduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Manipülasyonlarla vatandaşı nasıl mağdur ettiler? Piyasaları tedirgin eden açıklamalara nasıl yaptırımlar gelir? Sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyithan Deliduman değerlendirdi.

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