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Ekonomide sevindiren haber! Hazine-bütçe dengesi fazla verdi

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Giriş: 15.09.2020 11:14
Güncelleme:15.09.2020 11:23
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçe dengesi ağustos ayında 28,2 milyar lira, faiz dışı denge ise 40,1 milyar lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçe giderleri 80,3 milyar TL, bütçe gelirleri 108,6 milyar TL ve bütçe fazlası 28,2 milyar TL oldu. Faiz dışı dengede ise bütçe fazlası 40,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 68,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 40,1 milyar TL olarak açıklandı.

Geçtiğimiz yılın aynı ayında bütçe fazlası 576 milyon lira; faiz dışı fazla ise 40 milyar 122 milyon lira olmuştu.



Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayı itibarıyla 80 milyar 345 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 11 milyar 901 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 68 milyar 444 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 80 milyar 345 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 93 milyar 712 milyon TL harcama yapılmıştır.

Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 oranında azalmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 9,8 iken 2020 yılında yüzde 7,3 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 oranında azalarak 68 milyar 444 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 9,8 iken 2020 yılında yüzde 7,2 olmuştur."

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