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Ekonomide devrim paketi! Gözler Ekonomi Reform Paketi’nde

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Giriş: 12.03.2021 09:54
Güncelleme:12.03.2021 10:27
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği ekonomiye ilişkin yeni paketi bugün açıklayacak. Makroekonomi, yapısal politikalar, enflasyon, cari açık ve kamu maliyesi paketteki bazı başlıklar arasında. Peki bu paketin içerisinde hangi maddeler olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği ekonomiye ilişkin yeni paketi bugün açıklayacak. Makroekonomi, yapısal politikalar, enflasyon, cari açık ve kamu maliyesi paketteki bazı başlıklar arasında.

EKONOMİDE DEVRİM PAKETİ

* KAMUDA ÖDENEKLERDEN TASARRUF EDİLİRKEN, KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRECEK REFORM ADIMLARI ATILACAK
* KAMU ALIM İHALELERİNDE YENİ SİSTEM BAŞLAYACAK, HARCAMALARIN TAKİBİNE ÖNEM VERİLECEK
* FİYAT İSTİKRARI İÇİN KALICI TEDBİRLER GELİŞTİRİLECEK
* SERMAYE PİYASALARI GÜÇLENDİRİLECEK
* ÜRETİMDE YAPISAL DÖNÜŞÜM TEŞVİK EDİLECEK
* KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ GEREKİYORSA YENİDEN YAPILANDIRILACAK
* MALİ DİSİPLİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK KAPSAMLI TEDBİRLER ALINACAK
* BAKANLIKLAR, ZORUNLU OLMADIKÇA ÖDENEĞİN ÜSTÜNDE HARCAMA YAPMAYACAK

Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketini açıklayacak! BAŞKAN ERDOĞAN EKONOMİ REFORM PAKETİ'Nİ AÇIKLAYACAK!

Gözler Ekonomi Reform Paketinde! Başkan Erdoğan açıklayacak GÖZLER EKONOMİ REFORM PAKETİ'NDE! BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

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