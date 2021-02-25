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Ekonomi reformunda sona doğru! Reformda neler var? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik." açıklamasında bulundu. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik." açıklamasında bulundu. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.