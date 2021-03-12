Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni açıklayacak! İşte öne çıkan başlıklar

Başkan Erdoğan'ın geçen hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından gözler reformun ikinci ayağı olan Ekonomi Reform Paketine çevrildi. Reform paketi ile kamuda tasarruf politikalarının uygulamaya konulması, harcamaların denetlendiği bir sistemin kurulacağı belirtiliyor. Enflasyonla mücadele, yatırımların çok güçlü bir şekilde teşvik edilmesi, yerli ve yabancı sermayenin desteklenmesi reform paketinde bulunan önemli başlıklar arasında yer alacak.