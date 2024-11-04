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Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 10:11
Ekim ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Verilere göre aylık enflasyon yüzde 2,88 olurken yıllık enflasyon yüzde 48,58'e geriledi.
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