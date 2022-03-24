24 Mart 2022, Perşembe
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Ek göstergede 3. toplantı ne zaman? İki görüşme sonrası 3600 ek gösterge süreci hangi aşamada?
Hükümet ile Memur-Sen arasındaki 3600 ek gösterge görüşmelerinin ikinci turu tamamlandı. Memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini etkileyecek görüşmelerin üçüncüsü 10 Mayıs'ta yapılacak. Gelişmeleri Ankara'dan A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.