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Ek göstergede 3. toplantı ne zaman? İki görüşme sonrası 3600 ek gösterge süreci hangi aşamada?

A Haber
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Giriş: 24.03.2022 13:45
Hükümet ile Memur-Sen arasındaki 3600 ek gösterge görüşmelerinin ikinci turu tamamlandı. Memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini etkileyecek görüşmelerin üçüncüsü 10 Mayıs'ta yapılacak. Gelişmeleri Ankara'dan A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.
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Ek göstergede 3. Toplantı ne zaman? İki görüşme sonrası 3600 ek gösterge süreci hangi aşamada?
Ek göstergede 3. Toplantı ne zaman? İki görüşme sonrası 3600 ek gösterge süreci hangi aşamada?
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