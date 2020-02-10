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10.02.2020

EFT ve havale ücretleri için indirim kararı! Aydın Ağaoğlu A Haber'e değerlendirdi |Video

EFT ve havale ücretlerinde düzenlemeye gidilerek indirim geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “krediler ve kredi kartlarından nakit avans kullanılması durumunda tahsil edilen ücret, avans tutarının %1’ini geçmeyecek ve havale ücreti EFT’nin yarısı olacak.” şeklinde açıklamada bulundu. Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu indirimi A Haber’de değerlendirdi.

EFT ve havale ücretlerinde düzenlemeye gidilerek indirim geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; "krediler ve kredi kartlarından nakit avans kullanılması durumunda tahsil edilen ücret, avans tutarının %1'ini geçmeyecek ve havale ücreti EFT'nin yarısı olacak." şeklinde açıklamada bulundu. Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu indirimi A Haber'de değerlendirdi.



"TÜKETİCİYİ MUTLU EDECEK VE ENFLASYONA OLUMLU ETKİSİ OLACAK BİR MÜDAHALE"

Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konuya ilişkin şu bilgileri kaydetti: "3 Ekim 2014 tarihinde Tüketici Kanunu'nun verdiği yetkiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) tüketicilerden alacakları masraf türlerini 20 kalem ücret olarak belirlemişti. Bunlardan 4'ünü ben yargıya taşımıştım. Danıştay hesap ücretim ücretini iptal etmişti. Yakın zaman önce BDDK güzel bir müdahale de daha bulundu ve kredi kartından alınan komisyon değerlerini 1.6 ile sınırlandırdı. Bankalar bazen 100 kat fark ile bize bu hizmeti sunuyorlardı ve bu noktada çok yerinde bir müdahale oldu. Kredi kartında nakit avans ücretinde de bir sınır getirildi ve %1'e çekildi. Çünkü burada nakit faizi olarak yansıtılan bedel reel faizi birkaç katına çıkarabiliyordu. Bu yüzden düzenlemeden son derece memnunum. Bu problemler en aza inecek ve enflasyona da olumlu etki yapacaktır." dedi.

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