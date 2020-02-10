EFT havale ücreti düştü! Hesap ücreti kaldırıldı! Hesap işletim ücreti ödeyenler parasını geri alabilecek mi? |Video

Son dakika haberi... BDDK'dan milyonlarca vatandaşa müjde geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre; bankalar EFT ve havale ücretlerini düşürdü. Vatandaşların isyan ettiği hesap işletim ücretleri ise kaldırıldı. Kart yenileme ücreti de artık yok. Bir yılda ikiden fazla kart yenileyenle sadece kartın maliyetini ödeyecek. A Par canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdem, "Herhalde oh be başlığı atmak gerekir. Bankaların personellerine ödenen maaşlar vatandaştan alınıyordu" dedi. Peki, hesap işletim ücreti ödeyenler paralarını geri alabilecek mi? Şimdi bu sorunun yanıtı merakla aranıyor. İşte detaylar...

BDDK'dan müjde geldi. Vatandaşlar teknolojinin ilerlemesi ile artık borç ödemeleri tek tuşla mobil uygulamalardan yapıyor. Ancak bankalar bu transferlerden çok çarpıcı ücretler alıyordu. BDDK, EFT ve havale ücretlerindeki yüksek rakamlara 'dur' dedi. Bankalar bundan böyle çok daha düşük EFT ve havale ücretleri alacak, para vatandaşın hesabında kalacak. Hesap işletim ücretlerine de tepki gösteren vatandaşlara müjde geldi. Artık hesap işletim ücreti ödenmeyecek. Peki, hesap işletim ücreti ödeyenler paralarını geri alabilecek mi* Şimdi gözler bu sorunun yanıtını arıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Para canlı yayınında tüm detayları açıkladı. İşte Resmi Gazete'de yer alan bilgiler ve Faruk Erdem'in yorumları...

BDDK'DAN MÜJDE

Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK tebliği ve TCMB yönetmeliğine göre, finansal tüketiciler ile ticari müşterilerden alınan komisyon ücretleri yeniden düzenlendi. Buna göre ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51 adede, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indirildi. BDDK 2014 yılında da finansal tüketicilerden alınabilecek ücret ve komisyonları 20 ile sınırlandırmıştı. Öncesinde bir sınır yoktu.

DAHA ŞEFFAF HALE GELDİ

Yapılan sadeleştirme sayesinde bankalar arasındaki ücret karşılaştırması daha şeffaf hale getirildi. Ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti kaldırıldı. Ticari müşterilerin kredi tahsis, kredi kullanım, Kredilerin erken kapatılması, EFT gibi ücretler getirilen sınırlama sayesinde önemli ölçüde azaldı. Örneğin mevcut durumda kredi tahsis ücreti kapsamında "İstihbarat ve Mali Analiz Ücreti" ile "Limit Revize ve Değerlendirme Ücreti" alınmaktaydı ve yaygın olarak yüzde 1'e varan oranlar uygulanmaktaydı. Tebliğ ile bu kalemler kredi tahsis ücreti başlığı altında sadeleştirilerek tahsis edilen limitin on binde 25'i ile sınırlandırıldı.

Ticari kredilerde kredi kullanım ücreti yüzde 2'ye seviyelerine kadar çıkarken yeni tebliğ ile en fazla yüzde 1 olarak sınırlandırıldı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi.

Her iki grup için ortak uygulanacak yeni ücretler şöyle oldu:

EFT ücretleri 1.000 TL'ye kadar 1.000 - 50.000 TL 50.000 TL ve üzeri

Mobil 1 TL 2 TL 25 TL

İnternet 1 TL 2 TL 25 TL

Düzenli Ödeme 1 TL 2 TL 25 TL

ATM 2 TL 5 TL 50 TL

Şube / Diğer 5 TL 10 TL 100 TL