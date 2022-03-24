24 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dünyada gıda krizi
Rusya -Ukrayna savaşı tahıl krizini tetikledi. BM, "Rusya-Ukrayna savaş gıda krizine neden olabilir" açıklamasında bulundu. Belçika'da market rafları boşaldı. İspanya'da Ayçiçek yağı ve süte kısıtlama getirildi. Almanya'da un, makarna gibi ürünler rekor fiyata çıktı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.