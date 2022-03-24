Dünyada gıda krizi

Rusya -Ukrayna savaşı tahıl krizini tetikledi. BM, "Rusya-Ukrayna savaş gıda krizine neden olabilir" açıklamasında bulundu. Belçika'da market rafları boşaldı. İspanya'da Ayçiçek yağı ve süte kısıtlama getirildi. Almanya'da un, makarna gibi ürünler rekor fiyata çıktı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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