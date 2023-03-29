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Düğünü ve ALTIN borcu olanlar DİKKAT! İslam Memiş "Yılın son fırsatı" deyip tarih ve rakam verdi...

A Haber
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Giriş: 29.03.2023 12:18
Son dönemlerde dalgalanmalar devam ediyor. Peki son durum ne? Fiyatlar ne durumda? Altındaki yükseliş sürecek mi? 2023 altın yılı mı olacak? Altın yatırımcısı ne yapmalı? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, Finans Analisti İslam Memiş'e sordu. Memiş, altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.
Düğünü ve ALTIN borcu olanlar DİKKAT! DÜĞÜNÜ VE ALTIN BORCU OLANLAR DİKKAT!

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