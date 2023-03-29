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Düğünü ve ALTIN borcu olanlar DİKKAT! İslam Memiş "Yılın son fırsatı" deyip tarih ve rakam verdi...
Son dönemlerde dalgalanmalar devam ediyor. Peki son durum ne? Fiyatlar ne durumda? Altındaki yükseliş sürecek mi? 2023 altın yılı mı olacak? Altın yatırımcısı ne yapmalı? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, Finans Analisti İslam Memiş'e sordu. Memiş, altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.