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Düğünü ve ALTIN borcu olanlar DİKKAT! İslam Memiş "Yılın son fırsatı" deyip tarih ve rakam verdi...

Son dönemlerde dalgalanmalar devam ediyor. Peki son durum ne? Fiyatlar ne durumda? Altındaki yükseliş sürecek mi? 2023 altın yılı mı olacak? Altın yatırımcısı ne yapmalı? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, Finans Analisti İslam Memiş'e sordu. Memiş, altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 29.03.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 12:19
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Düğünü ve ALTIN borcu olanlar DİKKAT! İslam Memiş Yılın son fırsatı deyip tarih ve rakam verdi...

Hem düğün hazırlığı yapanlar altın üzerinden yatırım yapanların gözü kulağı altın piyasasında.

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Düğünü ve ALTIN borcu olanlar DİKKAT! İslam Memiş Yılın son fırsatı deyip tarih ve rakam verdi...

Piyasalarda son durum ne? Altında yükseliş sürer mi? Finans Analisti İslam Memiş, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Düğünü ve ALTIN borcu olanlar DİKKAT! İslam Memiş Yılın son fırsatı deyip tarih ve rakam verdi...

Son aylarda yaşanan bu hızlı yükselişle birlikte özellikle vatandaşlarımız tasarrufunu korumak için veya bu yükselişten kar elde etmek için çok merak ediyorlar.

Genelde bütün Türkiye'deki müşteriler de bu şekilde merak ediyor.

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Düğünü ve ALTIN borcu olanlar DİKKAT! İslam Memiş Yılın son fırsatı deyip tarih ve rakam verdi...

Yılın ilk çeyreğini geride bırakıyoruz. Bu 3 aylık süreç içerisinde altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş gördük. Gram altın yıla 1.114 lira seviyesinden başlamıştı.

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Düğünü ve ALTIN borcu olanlar DİKKAT! İslam Memiş Yılın son fırsatı deyip tarih ve rakam verdi...

1.234 lira bugün itibariyle yani bu 3 aylık süreç içerisinde gramında 120 lira değer kazandı. Ancak bu değer artışlarının yıllık bazda devam edeceğini tahmin ediyorum.