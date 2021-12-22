Döviz silahı nasıl tersine döndü? Kurda daha büyük düşüş olur mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlarla döviz kurunda sert düşüş oldu. TL korumalı mevduat sistemi devreye girdi döviz bürolarında uzun kuyruklar oluştu. Peki 13 TL'nin altına düşen dolar kuru hangi seviyelere kadar iner? Kur korumalı TL mevduatı dönemi başladı, sistem nasıl işleyecek? Yeni ekonomi modeli neler getirdi? Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı yeni adımlar atılacak mı? Dolardaki sert düşüş kimleri rahatsız etti? Muhalefet kriz tetikçiliğini neden sürdürmekte ısrarlı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Adana Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci değerlendirdi.

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