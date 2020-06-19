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Dolar düşecek mi? Altın alınır mı? Uzman isimden A Para'da önemli açıklamalar

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Giriş: 19.06.2020 12:12
Güncelleme:19.06.2020 12:22
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik daralmaların beklendiği küresel piyasalarda merkez bankaların genişleyici politikaları sonucu piyasalarda para arzı arttı. Ancak salgında küresel ikinci dalga olacağı korkusu ve bunun küresel büyümeyi yeniden baskılayacağı kaygıları doların düşmesini engelliyor. Peki bu dönemde altın alınır mı? Doların durumu ne olur? A Para’da yatırımcılar için kritik açıklamalar geldi.
Dolar düşecek mi? Altın alınır mı?
Dolar düşecek mi? Altın alınır mı?
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