Dolar düşecek mi? Altın alınır mı? Uzman isimden A Para'da önemli açıklamalar

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik daralmaların beklendiği küresel piyasalarda merkez bankaların genişleyici politikaları sonucu piyasalarda para arzı arttı. Ancak salgında küresel ikinci dalga olacağı korkusu ve bunun küresel büyümeyi yeniden baskılayacağı kaygıları doların düşmesini engelliyor. Peki bu dönemde altın alınır mı? Doların durumu ne olur? A Para’da yatırımcılar için kritik açıklamalar geldi.