23 Aralık 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dolardaki sert düşüş kimleri rahatsız etti? Muhalefet kriz tetikçiliğini neden sürdürmekte ısrarlı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü yapılan Kabine toplantısında sonra açıkladığı ekonomik tedbirler dolarda rüzgarı tersine çevirdi ve sert düşüşler yaşandı. TL koruma altına alınırken vatandaşlara ve piyasaya güven geldi. Ancak doların yükselişiyle hükümetin gideceğini düşünen kaos ve kriz peşinde koşan muhalefet doların düşmesiyle yeni sisteme kulp takmaya başladı. Peki muhalefet neyi amaçlıyor? Doların düşmesi neden rahatsız etti? Adayı bile olmayan muhalefet neden erken seçim istiyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan değerlendirdi.