21 Aralık 2021, Salı
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Dolar yılbaşında ne kadar olacak? Nereye kadar düşecek?
Türkiye'de dolar kurunda yaşanan düşüş devam ediyor. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş yıl sonuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Döviz hareketlerinde yukarı yönlü hareketlerin kısıtlı olacağının altını çizen Erbaş, doların 5-6 liraları görebileceğini söyledi. Erbaş bu durumda yaşanabilecekleri de canlı yayında paylaştı. Dolar kaça kadar düşer? Dolar ne kadar olur? Dolar yıl sonu tahmini...