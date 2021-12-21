Dolar yılbaşında ne kadar olacak? Nereye kadar düşecek?

Türkiye'de dolar kurunda yaşanan düşüş devam ediyor. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş yıl sonuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Döviz hareketlerinde yukarı yönlü hareketlerin kısıtlı olacağının altını çizen Erbaş, doların 5-6 liraları görebileceğini söyledi. Erbaş bu durumda yaşanabilecekleri de canlı yayında paylaştı. Dolar kaça kadar düşer? Dolar ne kadar olur? Dolar yıl sonu tahmini...