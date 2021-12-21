21 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Dolar yılbaşında ne kadar olacak? Nereye kadar düşecek?

Dolar yılbaşında ne kadar olacak? Nereye kadar düşecek?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2021 22:16
Türkiye'de dolar kurunda yaşanan düşüş devam ediyor. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş yıl sonuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Döviz hareketlerinde yukarı yönlü hareketlerin kısıtlı olacağının altını çizen Erbaş, doların 5-6 liraları görebileceğini söyledi. Erbaş bu durumda yaşanabilecekleri de canlı yayında paylaştı. Dolar kaça kadar düşer? Dolar ne kadar olur? Dolar yıl sonu tahmini...
Dolar yılbaşında ne kadar olacak? Nereye kadar düşecek?
Dolar yılbaşında ne kadar olacak? Nereye kadar düşecek?
Altın almalı mı satmalı mı?
Altın almalı mı satmalı mı?
Benzin motorin ve otogaza indirim olacak mı?
Benzin motorin ve otogaza indirim olacak mı?
Yeni sistem nasıl işleyecek?
Yeni sistem nasıl işleyecek?
Kur Korumalı TL Mevduat ürünü devrede
Kur Korumalı TL Mevduat ürünü devrede
Döviz bürolarında yoğunluk!
Döviz bürolarında yoğunluk!
Doların düşüşü kutladılar!
Doların düşüşü kutladılar!
TL mevduatına kur kalkanı!
TL mevduatına kur kalkanı!
TÜSİAD sessizliğe gömüldü!
TÜSİAD sessizliğe gömüldü!
Nureddin Nebati saat kaçta açıklama yapacak? Yeni mevduat düzenlemesi detayları neler?
Nureddin Nebati saat kaçta açıklama yapacak? Yeni mevduat düzenlemesi detayları neler?
Vatandaşlar dövizini bozuyor
Vatandaşlar dövizini bozuyor
Dolarda düşüş marketlere yansıdı mı?
Dolarda düşüş marketlere yansıdı mı?
Daha Fazla Video Göster