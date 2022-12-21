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Dolar euro gram altın ne kadar? | Borsa İstanbul rekor tazeledi (21 Aralık 2022)

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Giriş: 21.12.2022 18:30
Güncelleme:21.12.2022 18:33
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 5.491 ile yeni bir rekora imzasını attı. Diğer taraftan gram altın 1092.516 TL ile günü kapadı. Peki, dolar ve euroda son durum ne? İşte detaylar...
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