21 Aralık 2022, Çarşamba
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Dolar euro gram altın ne kadar? | Borsa İstanbul rekor tazeledi (21 Aralık 2022)
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 5.491 ile yeni bir rekora imzasını attı. Diğer taraftan gram altın 1092.516 TL ile günü kapadı. Peki, dolar ve euroda son durum ne? İşte detaylar...