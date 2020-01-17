"Dolar 5.70'e kadar gerileyecek" Uzman isim canlı yayında açıkladı| İşte 17 Ocak Cuma Dolar kuru CANLI takip

Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası Dolar düşmeye başladı. A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem çarpıcı bir iddia da bulundu. Dolar için bugünlerin iyi günler olduğunu söyleyen Erdem, "5.85 bir direnç yeri bunu aşağı doğru kırdığı an artık 5.70-75 o banda girecek. Orada da bi 5.77 direnci vardı onu da kırdığı zaman Dolar 5.70'e kadar gerilecek. Yükselmesini bekleyenler boşuna parayı oraya yatırmasın" diyerek uyardı. İşte Erdem'in canlı yayındaki o açıklamaları. 17 Ocak Cuma günü Dolar TL kuruna ait en güncel fiyatları ve CANLI takip haberimizde...

Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası Dolar düşmeye başladı. A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem çarpıcı bir iddia da bulundu.

"DOLAR 5.70'E KADAR GERİLECEK"

Dolar için bugünlerin iyi günler olduğunu söyleyen Erdem, "5.85 bir direnç yeri bunu aşağı doğru kırdığı an artık 5.70-75 o banda girecek. Orada da bi 5.77 direnci vardı onu da kırdığı zaman Dolar 5.70'e kadar gerilecek. Yükselmesini bekleyenler boşuna parayı oraya yatırmasın" diyerek uyardı. İşte Erdem'in canlı yayındaki o açıklamaları. 17 Ocak Cuma günü Dolar TL kuruna ait en güncel fiyatları ve CANLI takip haberimizde...