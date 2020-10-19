Doğalgaz keşfi ile neler değişecek? Bütçeye nasıl yansır? A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi... Dünyanın gözü Karadeniz'de 405 milyar metreküpe çıkan gaz rezervimize çevrilmişken, keşfi yapan Fatih'le birlikte Kanuni gemisi ve su altı robotu Kâşif de yeni rezervler için göreve hazırlanıyor. Peki doğalgaz keşfi ile neler değişecek? Bütçeye nasıl yansır? Uluslararası ilişkilerde ne değişecek? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Dünyanın gözü Karadeniz'de 405 milyar metreküpe çıkan gaz rezervimize çevrilmişken, keşfi yapan Fatih'le birlikte Kanuni gemisi ve su altı robotu Kâşif de yeni rezervler için göreve hazırlanıyor. Peki doğalgaz keşfi ile neler değişecek? Bütçeye nasıl yansır? Uluslararası ilişkilerde ne değişecek? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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