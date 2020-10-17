Erdoğan açıklamaları son dakika: Yeni doğalgaz rezervi ne kadar? Kaç metreküp doğalgaz bulundu?

Son dakika.. Türkiye'nin yeni doğalgaz rezervi ne kadar? Türkiye, Karadeniz'de gerçekleştirdiği ilk milli sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu rezerv ile birlikte yeni rezervlerin olduğunu da müjdelemişti. Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde bugün yeni rezerv miktarını açıklayacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın müjde açıklamalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Erdoğan ne açıkladı? Türkiye'nin yeni doğalgaz rezervi ne kadar? Kaç metreküp doğalgaz bulundu? İşte İşte Erdoğan'ın doğalgaz açıklamaları...

YENİ DOĞALGAZ REZERVİ NE KADAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, bulunan rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildiğini duyurdu. Böylece toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.