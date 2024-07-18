18 Temmuz 2024, Perşembe
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Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye yorumu: Eşsiz bir örnek olacak!
Avrupa'nın önde gelen finans kuruluşlarından Deutsche Bank'ın Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, Türkiye ekonomisi ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. Wietoska, yıl sonunda enflasyonun yüzde 40 seviyesine gerileyeceğini ifade ederken, "Güçlü bir dezenflasyon süreci bekliyoruz. Bundan sonra ikinci aşamada enflasyonu yüzde 20'ye düşürmek asıl soru işareti olacak." dedi.