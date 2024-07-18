18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye yorumu: Eşsiz bir örnek olacak!

Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye yorumu: Eşsiz bir örnek olacak!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2024 12:29
Avrupa'nın önde gelen finans kuruluşlarından Deutsche Bank'ın Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, Türkiye ekonomisi ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. Wietoska, yıl sonunda enflasyonun yüzde 40 seviyesine gerileyeceğini ifade ederken, "Güçlü bir dezenflasyon süreci bekliyoruz. Bundan sonra ikinci aşamada enflasyonu yüzde 20'ye düşürmek asıl soru işareti olacak." dedi.
Finans devinden dikkat çeken Türkiye yorumu
Finans devinden dikkat çeken Türkiye yorumu
Zam düzenlemesi bu aya yetişir mi?
Zam düzenlemesi bu aya yetişir mi?
TOKİ taksitlerinde %50 ödeme kolaylığı
TOKİ taksitlerinde %50 ödeme kolaylığı
4 milyon emeklinin gözü hesaplarda!
4 milyon emeklinin gözü hesaplarda!
Karayolları’na enerji GES’ten
Karayolları'na enerji GES'ten
Yeni vergi paketi TBMM’de
Yeni vergi paketi TBMM'de
3 milyon 700 bin emekli faydalanacak
3 milyon 700 bin emekli faydalanacak
Altında rekor üstüne rekor! Yıl sonu çılgın rakam
Altında rekor üstüne rekor! Yıl sonu çılgın rakam
Zamlı maaşlar ne zaman alınacak?
Zamlı maaşlar ne zaman alınacak?
Zamlı maaş ne zaman hesaba yatar?
Zamlı maaş ne zaman hesaba yatar?
40 araçlık konvoy Haseke’de
40 araçlık konvoy Haseke’de
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL
Daha Fazla Video Göster